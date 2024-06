Test Drive Unlimited Solar Crown (PC): Demo dank Steam Next Fest verfügbar

Zu Test Drive Unlimited Solar Crown

Die Demo kann von der Steam-Seite des Spiels heruntergeladen werden und ist zugänglich, bis das Steam Next Fest am 17. Juni um 19 Uhr unserer Zeit endet. Diese Demoversion wird kein Zeitlimit haben und “sorgfältig kuratierte Inhalte” enthalten, die den Spieler:innen eine Vorstellung davon geben, was das gesamte Spiel zu bieten hat, einschließlich:

9 von 14 Bezirken auf Hongkong Island

Die ersten 15 Fortschrittsstufen

16 Autos, die zum Kauf zur Verfügung stehen (Daily Drivers & Cross Country)

22 zusätzliche Autos, die in sechs Autohäusern für Test Drive verfügbar sind (GT & Supercars)

27 verschiedene Rennen

Streets und Sharps Clan-Hauptquartiere

Nach mehreren Verzögerungen erhielt Test Drive Unlimited Solar Crown letzte Woche endlich ein Veröffentlichungsdatum. Das Spiel wird am 12. September für Xbox Series X/S, PS5 und PC veröffentlicht. Am PC benötigt ihr übrigens Windows 10, eine Breitband-Internetverbindung, DirectX 12-Unterstützung und 50 GB freien Speicherplatz (bestmöglich SSD).

Minimalanforderungen

(Low 720p @ 30 FPS)

PROZESSOR: Intel Core i7-6700k oder AMD Ryzen 7 1800X

SPEICHERPLATZ: 12 GB RAM

GRAFIK: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 480 (8 GB)

Empfohlen

(Medium 1080p @ 60 FPS)

PROZESSOR: Intel Core i7-10700K oder AMD Ryzen 7 5800x

SPEICHERPLATZ: 12 GB RAM

GRAFIK: NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 GB) oder AMD Radeon RX 6700 (10 GB)

High-End

(High 1440 @ 60 FPS)