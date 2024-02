Tencent arbeitet an einem Elden Ring-Mobiltitel wie Genshin Impact

Tencent steckt laut Reuters mitten in der Entwicklung eines Elden Ring-Spiels für Mobiltelefone. Free-to-play und hochwertig soll es sein!

Anscheinend erhalten die Fans, wenn der Plan des in Shenzhen ansässigen Technologieunternehmens durchkommt, einen Free-to-Play-Titel mit In-App-Käufen, ähnlich dem Gacha-Spiel Genshin Impact. Das ist eine völlige Abweichung vom ursprünglichen Elden Ring Action-RPG, das von Vornherein für 60 Dollar verkauft wird und nicht mit Mikrotransaktionen beladen ist. Das sind so ziemlich alle Details, die Reuters berichtet hat – laut den Quellen der Nachrichtenorganisation waren die Fortschritte bei dem Projekt langsam, so dass es eine Weile dauern kann, bis wir das Spiel sehen. Das hat, wenn das Spiel überhaupt veröffentlicht wird: Tencent hat kürzlich die Entwicklung des mit Spannung erwarteten Nier-Handyspiels eingestellt, das seit zwei Jahren in Arbeit war.

Tencent konnte Berichten zufolge kein Monetarisierungsmodell finden, das es ihm ermöglichen würde, das zurückzugewinnen, was es dem Unternehmen gekostet hat, das Franchise von Square Enix zu lizenzieren, zusammen mit dem, was es ausgeben wird, um das Projekt zum Abschluss zu bringen. Tencent und Sony kauften 2022 eine 30-prozentige Beteiligung an FromSoftware, dem japanischen Entwickler hinter Elden Ring. Das chinesische Unternehmen erwarb damals auch die Lizenzrechte, um das Spiel zu entwickeln, und stellte ein Team mit “ein paar Dutzend Leuten” zusammen, um an einem Prototyp zu arbeiten. Reuters sagt, dass Tencent hofft, seiner alternden Spielebibliothek einen Schub mit einem neuen Titel zu geben, und eines, das auf einem höchst erfolgreichen Spiel wie Elden Ring (sogar ein DLC kommt!) basiert, hat das Potenzial, ein Hit zu werden. Warten wir’s ab!