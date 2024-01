Elden Ring: Shadow of the Erdtree steht laut Steam in den Startlöchern

Neue Infos zeigen, dass Bandai Namco und From Software sich darauf vorbereiten, die Erweiterung von Elden Ring: Shadow of the Erdtree zu enthüllen.

Mehr zu Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Der Steam-Datentracker SteamDB hat kürzlich “Unbekannte App 2778580” zum DLC-Bereich von Elden Ring hinzugefügt und beweist damit das erste Update seit 15 Monaten. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass die Shadow of the Erdtree-Erweiterung enthüllt oder veröffentlicht werden könnte, um mit dem zweiten Jahrestag des Spiels im nächsten Monat zusammenzufallen. Wir erinnern uns: Elden Ring wurde am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und war eines der meistverkauften Spiele des Jahres. Nur wenige Tage vor dem ersten Jahrestag seiner Veröffentlichung behauptete der Herausgeber Bandai Namco, dass sich das Spiel 20 Millionen Mal verkauft hatte. Shadow of the Erdtree wurde drei Tage nach dem ersten Jahrestag des Titels bekannt gegeben, obwohl weitere Details über die Erweiterung nicht bestätigt wurden.

Im Dezember deuteten entwischte Informationen darauf hin, dass ein Elden Ring-Themencontroller von Thrustmaster diesen Februar starten würden, „passend zur neuen Erweiterung Shadow of the Erdtree“. Vielleicht ebenso bemerkenswert war die Erwähnung einer zweiten Welle von Controllern, von denen behauptet wurde, dass sie 2025 ankommen würde, passend zu einer weiteren Erweiterung. Das wäre ja mal cool, zweifelsohne! In einem Update letzten Monat sagte Elden Ring-Produzent Yasuhiro Kitao, dass die Entwicklung der Erweiterung gut voranschreitet, schlug aber vor, dass die Fans in naher Zukunft keine Veröffentlichung erwarten sollten. Von der Muttergesellschaft von Software, Kadokawa, behauptete im November auch, dass die Entwicklung des DLC “reibungslos verlief”. Tja, das ist mal was mit der Wartezeit – oder kommt er ohnehin erst 2025, was meint ihr?