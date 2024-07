Temple Run: Legends und Vampire Survivors+ kommen auf Apple Arcade

Beide Spiele, Vampire Survivors+ und auch Temple Run: Legends werden am 1. August dem Abonnementdienst Apple Arcade beitreten.

Auf diese beiden Spiele folgt am 29. August der räumliche Titel Castle Crumble auf das Apple Vision Pro.

Temple Run: Legends von Imangi Studios

Lauft, schwimmt, springt und schließt euch einer Legion von Helden in Temple Run: Legends an. Zusätzlich zum klassischen unendlichen Laufmodus können die Spieler*innen das alte Aperion mit neuen Gameplay-Modi, dynamischen Herausforderungen und Belohnungen und über 500 Levels im Story-Modus erkunden. Wir sollten uns darauf vorbereiten, aufregende Klimazonen zu durchqueren, mit faszinierenden Bewohnern und Kreaturen zu interagieren und einer einzigartigen, brandneuen Besetzung von Charakteren zu begegnen, während wir unser nächstes Abenteuer in diesem Franchise erleben!

Vampire Survivors+ von Poncle

Während die Spieler*innen in der giftigen, von Horror geplagten Umgebung von Vampire Survivors+ um ihr Leben kämpfen, wird eine ganz neue Welt entfesselt. Von der Dämmerung bis zum Morgengrauen treffen sie auf Nachtkreaturen und zwingen sie, sich durchzusetzen. Während Knoblauch, ein Kreuz und ein Zauberstab nützliche Werkzeuge sind, um ihre Feinde zu besiegen, liegt die Verantwortung letztendlich in ihren fähigen Händen, während sie ihre Stärke gegen diese tödlichen Kreaturen von ihren Touchscreens aus testen. Dieses mehrstufige Spiel verfügt über eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich eines Multiplayer-Modus, in dem bis zu vier Spieler*innen die Untoten auf demselben Gerät töten können, indem sie Gamecontroller anschließen, um zusammen zu spielen.

Castle Crumble von Orbital Knight

Wir begeben uns in diesem physikbasierten Puzzlespiel auf ein Abenteuer durch eine Vielzahl von Königreichen und einzigartigen Biomen, um die feindlichen Burgen zu besiegen. Einzigartige Bedienelemente ermöglichen es den Spieler*innen, ihre Hände zu benutzen, um die Schwachstellen der Schlösser mit mächtigen Sprengstoffen, mystischen Zaubersprüchen und mysteriösen freischaltbaren Boosts präzise zu zielen, und zu beobachten, wie die Schlösser in ihren Wohnzimmern auseinander sprengen.