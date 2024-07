Tekken 8: Heihachi Mishima als nächster DLC-Char auf der EVO 2024 enthüllt

Bandai Namco Entertainment stellte im Rahmen der EVO 2024 Heihachi Mishima als nächsten DLC-Charakter für TEKKEN 8 vor. Er ist damit nach Eddy Gordo und Lidia Sobieska der dritte DLC-Charakter und wird sich dem King of Iron Fist Tournament im Herbst 2024 anschließen. Zusätzlich wurde ein kostenloses Story-Update und der Austragungsort des Finales der TEKKEN World Tour 2024 bekanntgegeben, sowie eine Partnerschaft mit Sportartikelhersteller Nike vorgestellt.

Zum ersten Mal in der Geschichte von TEKKEN wird TEKKEN 8 in einem für alle Spielenden kostenlosen Update ein neues Kapitel zum Storymodus hinzufügen. In „The Dark Awakens“ wird der Konflikt zwischen den Familien Kazama und Mishima fortgeführt.

Nach dem Abschluss der EVO 2024 wurde der Austragungsort des Finales der TEKKEN World Tour 2024 bekanntgegeben. Dieses findet am 08. Dezember 2024 in Tokio, Japan statt. Ab dem 05. Dezember beginnen die Group Stages für globale und regionale Leaderboards. Mehr Infos zum Finale gibt es im Turnierportal zur TEKKEN World Tour 2024: https://tekkenworldtour.com

Zusätzlich wurde eine Partnerschaft mit Sportartikelhersteller Nike vorgestellt, die ab Herbst 2024 digitale In-Game-Inhalte ins Spiel bringen wird, darunter digitale Nike Air Foamposite One Sneakers, inspiriert von Jin Kazama und Kazuya Mishima. Für alle Besucher*innen der EVO 2024 gab es außerdem die Möglichkeit, physische Nike Air Foamposite One „Kazuya Mishima“- Sneakers über die Nike App zu erwerben.