Tekken 8 bekommt Saison 1-DLC, erster Charakter wird Eddy Gordo sein

Der Hype um Tekken 8 nimmt kein Ende, und nun wird bekannt, dass es (natürlich) einen DLC geben wird. Die erste Figur? Eddy Gordo!

2023 war ein grandioses Jahr für Kampfspiele, mit Street Fighter 6, Granblue Fantasy Versus: Rising und Mortal Kombat 1, die alle veröffentlicht wurden. Jetzt steht Tekken 8 unmittelbar bevor, und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, dass das Marketing aufs Gas tritt. Neue Charaktertrailer erscheinen wöchentlich und gipfelten in der Tekken World Tour 2023, bei der der bevorstehende Charaktere veröffentlicht wurden – fast wie Super Smash Bros. Ultimate. Es kündigte jedoch auch die erste Welle von DLC an, einschließlich eines riesigen Überraschungscharakters, der wieder in die Reihen kommt.

Eddy Gordo von Tekken 3, der am Ende des Eröffnungsfilms von Tekken 8 angekündigt wurde, der auf dem YouTube-Kanal von Bandai Namco veröffentlicht wurde, wird die erste Runde von neuen Charakteren einläuten. Er ist für eine Veröffentlichung im Frühjahr 2024 geplant. Drei weitere Charaktere werden dazu stoßen, aber welche es sind, ist noch nicht bekannt. Die Namen und spezifischen Veröffentlichungstermine dieser Charaktere müssen noch bekannt gegeben werden. Es scheint, als wäre diese Abart von DLC bei Kampfspielen nicht mehr wegzudenken – wie seht ihr das?