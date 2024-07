Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed kommt im Oktober + Video!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed hat seinen ersten Trailer und ein Veröffentlichungsdatum spendiert bekommen.

Über Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Das Spiel wurde erstmals im vergangenen September angekündigt. A Heartful of Games entwickelt das Spiel, das die stilisierte Spider-Verse-inspirierte Art Direction aus dem TMNT-Film ins Spiel einfließen lässt. Die Geschichte entfaltet sich nach den Ereignissen des Films und sieht Leo, Raphael, Donatello und Mikey gegen eine neue Welle von Mutanten kämpfen, die in New York City eindringen.