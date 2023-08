Technaxx präsentiert Solar-Tischkraftwerk TX-250 (300 W) auf der IFA 2023

Das ist mal was Neues: Technaxx wird auf der IFA 2023 einen Solartisch präsentieren. Was kann das TX-250 Solar-Tischkraftwerk?

Mehr zum Tischkraftwerk

In Halle 4.2, Stand 104, zeigt Technaxx auf der IFA 2023 seinen ersten Solartisch. An dem praktischen Tischkraftwerk können bis zu acht Personen sitzen und essen. Wenn sie nicht als Ablage genutzt wird, erzeugt die Tischplatte mit 410 Watt Spitze – wie ein Balkonkraftwerk – Solarstrom. Der Tisch ist eine ideale Ergänzung für Terrassen, Balkone oder den Garten. Nach dem Essen wird die Tischplatte, die gleichzeitig ein Solarmodul ist, in einem justierbaren Winkel von 20, 30 oder 35 Grad für einen optimalen Solarertrag hochgestellt. Da empfiehlt sich ein Aufräumen und Sauberhalten gleich mehrfach! Damit der Strom nicht verloren geht, liefert Technaxx einen vormontierten Mikrowechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt gleich mit. Dieser wandelt den erzeugten Solarstrom um und wird einfach per Schuko-Stecker in eine Steckdose des Hausstromnetzes gesteckt.

So speist er innerhalb weniger Minuten Solarstrom in das Hausnetz. Eine Installation durch einen Elektriker oder eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Lediglich eine vereinfachte Anmeldung beim Netzbetreiber sowie der Eintrag in das Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind gefordert. Die Abmessungen der Solar-Tischplatte betragen 173 x 114 x 4 Zentimeter, während das Gestell 125 Zentimeter lang, 103 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch ist. Das gesamte Gewicht beträgt 32,5 Kilogramm. Die Installation des Solar-Tischkraftwerks gestaltet sich einfach, da es bereits teilvormontiert geliefert wird und lediglich die Tischbeine an das Tischgestell geschraubt werden müssen, um den Tisch fertigzustellen. Damit bietet Technaxx eine benutzerfreundliche Lösung für seine Kundinnen und Kunden.

Der TX-250 auf der IFA 2023

„Dank unseres eigens in Deutschland entwickelten Solar-Tischkraftwerks 410W TX-250 können Nutzer erneuerbare Energie in ihren Alltag integrieren und gleichzeitig von einem funktionalen Tisch profitieren. Es ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Balkonkraftwerken und bietet eine nachhaltige Lösung für die Energieerzeugung“, sagt Pascal Pekcan, Geschäftsführer von Technaxx. Der Tisch wird erstmals auf der IFA 2023 in Berlin präsentiert und zu einer UVP von 699 Euro online und im Einzelhandel verfügbar sein.

Besucher:innen der Messe haben die Möglichkeit, das neue Produkt hautnah zu erleben und sich von seinen Funktionen und umweltfreundlichen Eigenschaften zu überzeugen. Fragen gibt es sicherlich viele: Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus, muss man mit Teller, Tassen und Flüssigkeiten irgendwie aufpassen? Das würde ja dem Einsatzbereich als Tisch entgegenwirken. Doch die Idee ist zweifelsohne gut! Interessierte finden Technaxx in Halle 4.2 an Stand 104. Die IFA ist eine der weltweit führenden Messen für Unterhaltungselektronik und innovative Technologielösungen. Mit der wiederholten Teilnahme an der IFA 2023 unterstreicht Technaxx sein Engagement für nachhaltige Technologien und erneuerbare Energien.