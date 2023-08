Technaxx launcht neue 1200W Powerstation

Gute Nachrichten aus dem Hause Technaxx erreichten uns nun – der innovative Hersteller aus Deutschland launcht die Technaxx Powerstation 1200W TX-231. Dabei handelt es sich um ein wahres Kraftpaket mit 1200W und verschiedenen Anschlüssen. Aufladbar ist das gute Stück via Solarpanel, Autoadapter oder AC-Kabel. In Mini-Kühlschrank kann laut Herstellerangaben bis zu 11 Stunden damit betrieben werden. Die nächste Outdoor-Grillparty kann also kommen.

Features der Technaxx Powerstation 1200W TX-231

Besonderheiten:

2 x 230V Steckdose mit echter Sinuswelle und 1200W Dauerbelasbarkeit

Lithium-Batterie mit 917,28Wh Kapazität

Verschiedene Anschlüsse 6 x USB, 12V Auto-Adapter, 2 x 230V, 2 x 12V Hohlsteckdose, 1 x Batterieaktivierungs-Ladeanschluss

Lademöglichkeiten: über Solarpanel (optional), Autoadapter und AC-Kabel.

Ladezeit: ca. 1,2h

Schutz gegen Kurzschluss, Über- und Unterspannung, Überladung und Überhitzung

Technische Spezifikationen:

USB-A Ausgang 1 (2X): 5V , insgesamt 3.1A Max

USB-A Ausgang 2 (2X): 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A, insgesamt 18W Max

USB-C Ausgang 1 (1X): 60W Max (5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A)

USB-C-Ausgang 2 (1X): 100W Max (5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A)

Autoanschluss & DC (2X): DC12V, 10A, insgesamt 120W Max

AC-Ausgang (2X): AC 230V, 50Hz, insgesamt 1200W Max

DC-Eingang (1X): 11-36V ,10A(240W Max Solar + KFZ-Adapter Eingang)

USB-C-Eingang (im Notfall aufladbar): 5V 2A Max

230V AC Eingang (Schnellladeeingang)

Laufzeit: Laden Sie Ihr Mobiltelefon bis zu 70 Mal (z.B.3.7V/3090mAh)

Tablet bis zu 36 Mal (z.B.3.7V/7340mAh)

Drohne bis zu 65 Mal (z.B.3.7V/4000mAh)

Kamera bis zu 50 Mal (z.B.7.2V/2080mAh)

Notebook bis zu 15-mal (z.B.10.8V/5000mAh)

Weitere Informationen zum Produkt findet ihr auf der offiziellen Webseite.