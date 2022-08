Team17 präsentiert ein nautisches Koop-Roguelite: Ship of Fools

Ship of Fools ist ein kooperatives Seefahrer-Roguelite. Setzt die Segel, bemannt die Kanonen und kämpft gegen Meeresungeheuer!

Mehr über Ship of Fools

Ship of Fools (hier geht’s zur Steam-Website) ist ein kooperatives Seefahrer-Roguelite, in dem ihr die Fools steuert. Der Große Leuchtturm, der das Archipel einst beschützt hat, ist beschädigt, und ein Sturm böswilliger Verderbnis zieht auf. Gemeinsam mit euren Schiffskameraden springt ihr an Bord und beginnt eure Reise auf See. Es gilt, eure Heimat vor dem Untergang zu beschützen. Kurz gesagt ist das Spiel von modernen Klassikern der Roguelites inspiriert und auf Koop ausgelegt. Ihr müsst eure Gegner mit mächtigen Kanonen unter Druck setzen und gleichzeitig euer eigenes Schiff verteidigen. Diese Seekämpfe reißen euch mit, während ihr neue Gegenstände und Artefakte freischaltet, die euch helfen, die Welt vor der Katastrophe zu beschützen.

Team17 und Fika Productions haben angekündigt, dass der bombastische, für einen oder zwei Spieler konzipierte Koop-Roguelite-Titel Ship of Fools am 22. November veröffentlicht wird. Der Titel sticht auf PC, PlayStation 5, Xbox Serie und Nintendo Switch in See! Seine Charaktere, die alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten haben, müssen die Crew zum Erfolg steuern und begegnen auf ihrer Route den unterschiedlichsten Roguelite-Herausforderungen rund um das Archipel. Immer, wenn das Team zu einer Fahrt aufbricht, macht es neue Erfahrungen und findet dabei beispielsweise eins der über 100 Schmuckstücke, die sich im Rahmen einer Gewinnstrategie kombinieren lassen, oder erkundet fremdartige unbekannte Inseln. Macht euch seetüchtig und seht euch den Ankündigungstrailer zur Veröffentlichung an: