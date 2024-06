Tales of the Shire spielt zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe

In Tale of the Shire dürft ihr es euch – wie angekündigt – im Tolkien-Universum ganz gemütlich machen, zwischen Beutlins, Lembasbrot und Gandalf. Lest mehr!

Über Tales of the Shire

Zwischen dem Ende von Der Hobbit, aber bevor alles in Der Herr der Ringe begann, ist Tales of the Shire angesiedelt. Ihr lasst euch im Auenland, genauer gesagt in Wasserau nieder und helft allen dabei, ihre Aufgaben und Träume zu erfüllen. Dazu gehört das Angeln, der Anbau von Gemüse und das Kochen, um eure Beziehungen zu verbessern und neue Rezepte und möglicherweise andere Aktivitäten freizuschalten. Das einfache, aber effektive Heimdekorationssystem des Spiels ermöglicht es uns, ein einzelnes Buch oder einen ganzen Tisch (und alles darauf) zu verschieben. Ein System mit Vögeln hilft dabei, uns im gemütlichen, aber gepackten Dorf zurechtzufinden. Eine Sprint-Mechanik gibt es nicht, aber dafür einen Hopserlauf. Nun stellt sich die Frage: Erfindet das Spiel sein Genre neu? Alles in allem scheint es nicht so zu sein, zwischen Landwirtschaft, Fischen und Kochen ist alles beim Alten.

Das hehre Ziel ist es, Wasserau in ein ehrliches Dorf zu verwandeln, indem ihr euren Nachbarn bei ihren verschiedenen Projekten und Herausforderungen helft. So werdet ihr beispielsweise damit beauftragt, für die hiesige Taverne ein neues Menü zu entwickeln. Alles ist dem Tolkien-Flair untergeordnet, ohne ein reines Fan-Service-Spiel zu sein. Während ihr gemeinsame Abendessen kocht und einnehmt, nehmt ihr immer mehr Aufgaben an und versucht, dem Dorf nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen. Die Zeit vergeht langsam und gibt uns genug Zeit, um in andere Teile des Dorfes zu hopsen. Alles in allem dürfte das Game ein verlockendes neues Spiel für Animal Crossing– oder Stardew Valley-Fans sein, alles mit der kulturellen Geschmacksrichtung von J.R.R. Tolkien. 2024 ist es so weit: Tales of the Shire wird noch in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Serie erscheinen.