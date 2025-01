Tales of Graces f Remastered ab sofort erhältlich

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht Tales of Graces f Remastered, eine verbesserte Edition des klassischen Action-RPGs.

Spielende können zwischen zwei Versionen wählen:

Standard-Edition: Enthält das vollständige Basisspiel.

Digital Deluxe Edition: Enthält das vollständige Basisspiel und Bonusinhalte, wie ein digitales Artbook, den Soundtrack, ein Battle BGM-Pack und ein Super Growth Support Herb Set.

Tales of Graces f Remastered ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam) erhältlich.