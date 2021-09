Tales of Arise bekommt noch einen Trailer vor Release

Mit Tales of Arise kommt der nächste große Tales of-Titel der Reihe. Kurz vor dem Release gibt’s nochmal ein fünfminütiges Video, seht es gleich hier!

Ein weiterer Tales of Arise-Trailer nach einigen anderen ist da, und dieser fokussiert sich auf detaillierte Einblicke in Elemente, die den neuesten Ableger einzigartig machen. Zunächst werden Alphen, Shionne, Law, Rinwell, Kisara und Dohalim vorgestellt und warum sie kämpfen. Nach der 1:30-Marke taucht das Video in bestimmte Elemente ein. Sachen wie die Umgebung oder auch Erkundungen werden hier angerissen. Dazu gehört ein atmosphärischer Shader, um zusätzliche Details zum Aussehen und zu Tag-Nacht-Zyklen zu bieten. Ihr dürft aber auch Eulen sammeln, angeln und eure eigene Farm im Spiel verwalten.

Viele Details über Tales of Arise

Weiters gibt es mehr Infos über all die umfangreichen Änderungen am Kampfsystem und zeigt gleichzeitig Feinde. Dann gibt es Segmente, die sich dem Kochen, Basteln und Verwenden von Fertigkeitspunkten widmen, um auch die Gruppenmitglieder zu verbessern. Tales of Arise wird am 10. September 2021 weltweit auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC kommen. Die Demo zum Spiel ist jetzt auf Konsolen erhältlich, und Leute, die sie spielen, erhalten ein kleines Goodie für die Vollversion. Zur Website des Spiels geht es hier entlang, und weiter unten findet ihr den Forge Your Path-Trailer. Kleine Spoilerwarnung für euch – das Video ist teils sehr detailliert!