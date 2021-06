Taktik RPG Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters angekündigt

Heute haben wir nach Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef gleich noch eine Warhammer 40k Neuigkeit für euch – Frontier kündigt heute Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters an, ein neues Spiel in Partnerschaft mit dem weltbekannten Warhammer 40.000-Schöpfer Games Workshop. Entwickelt von Complex Games aus Kanada, wird Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters die größte Waffe der Menschheit, die Grey Knights, gegen die korrumpierenden Mächte des Chaos in diesem brutalen und rasanten, rundenbasierten Taktik-RPG antreten lassen.

Verankert im Glauben und gestärkt durch ihre Hingabe, fußt die Existenz der Grey Knights auf einem Mysterium: Denn der Besitz jeglichen nicht sanktionierten Wissens über ihre geheimnisvolle Bruderschaft wird mit dem Leben bezahlt. Im kommenden Taktik-RPG im Warhammer 40.000-Universum erlebt ihr den unbarmherzigen, gnadenlosen Kampf des 41. Jahrtausends und folgen der Reise dieser Elitekrieger in einer Erzählung aus der Feder des gefeierten New York Times-Bestsellerautors Aaron Dembski-Bowden.