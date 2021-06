Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef – Koop Gun&Run angekündigt

Rogueside, Macher der Spielereihe Guns, Gore & Cannoli darf jetzt mit dem bewährten, actionlastigen 2D-Run&Gun ins Warhammer 40K Universum abtauchen. Das soll wie gewohnt auch online oder im Couch-Koop funktionieren. Wenn es um Action und trashigen Humor geht, dann kommt man natürlich nicht an den Orks vorbei. Diese haben ebenfalls ausgefallene Namen, wie Stampfa, Mekboy oder Panzaknacka (Name ist immer Programm).

Die Orks, eine wilde Rasse, gemeinhin als die „Grüne Flut“ bekannt, fegen in rasenden Kreuzzügen, den „Waaagh!“, mit unvergleichlicher Gewalt über die Sterne. Sie sind wild, brutal und grob und übertreffen alle anderen Rassen, die ihren Weg der Zerstörung kreuzen.

Werdet zur Speerspitze einer Ork-Invasion, während ihr euch Weg durch die Schwarmstadt Luteus Prime bahnt, um euren Haar-Squig zurückzuholen und Rache am Kriegsführer zu nehmen. Um das zu erledigen gibt es genug Dakka für alle. Zerstört eure Feinde mit einem großen Arsenal an Waffen und lasst den Regen der Zerstörung auf sie niederregnen. Massive Explosionen und fliegende Körperteile haben noch nie so viel Spaß bereitet!