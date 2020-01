Sword Art Online: Alicization Lycoris erscheint 2020

Am 22. Mai 2020 ist es so weit, dann erscheint Sword Art Online: Alicization Lycoris für PC, PS4 und Xbox One. Seht den Trailer!

Über Sword Art Online: Alicization Lycoris

Das Game zum vierten Handlungsstrang der SAO-Serie ist Alicization Lycoris. Das neueste Spiel in der Reihe lässt euch in die virtuelle Welt Underworld eintauchen. Begebt euch in eine mit der verbesserten Essenz von JRPG-Grafiken angereicherte Welt und spielt als der Protagonist Kirito. Euch erwarten nahtlose Kämpfe mit einem klaren Fokus auf Action. Kirito erwacht in der ihm unbekannten Welt, und trifft auf einen Mann namens Eugeo. Ihr sollt auch Alice und andere Protagonisten aus der Serie erneut treffen – mehr Infos gibt es wie immer auf der offiziellen Website zum Spiel. Hier einmal der Trailer für euch!