Survival-Aufbauspiel Frostpunk 2 angekündigt

Diese Nachricht hätte gut und gerne auch im Zuge der gamescom Opening Night oder der E3 2021 veröffentlicht werden können – 11 bit studios hat zur Freude der Fangemeinde Frostpunk 2, das Sequel der hochgelobten Frostpunk angekündigt. Frostpunk 2 ist das erste von drei hauseigenen Projekten, an dem das Warschauer Studio im Moment arbeitet. Zur Feier der Ankündigung ist der erste Teil dieses Wochenende auf Steam für eine begrenzte Zeit kostenlos spielbar.

Über Frostpunk 2

Im Nachfolger zu Frostpunk schlüpft ihr wieder in die Rolle des Anführers einer an Ressourcenknappheit leidenden Metropole, für die Expansion und die Suche nach neuen Energiequellen unvermeidlich sind. Aber die apokalyptische Welt hat sich weiterentwickelt. Nach dem Ende des Kohlezeitalters wird nun die Eroberung von Frostland zwecks Ölförderung als Rettung der letzten Überlebenden der Menschheit angesehen. Aber Veränderungen sind nie einfach, und nicht jedes Mitglied dieser vielschichtigen neuen Gesellschaft ist der neuen Ausrichtung gegenüber aufgeschlossen.

Wie in The Walking Dead ist trotz einer weltweiten Misere die größte Gefahr für die Menschheit immer noch die Menschheit selbst. Frostpunk 2 spielt 30 Jahre nach dem tödlichen Mega-Blizzard, der in der ursprünglichen Frostpunk-Kampagne eintraf. In den Jahrzehnten danach wurden kleine Fortschritte erzielt, und die Gesellschaft tut mittlerweile mehr als nur zu überleben. Es expandiert. Die Kohleverbrennung weicht einer wichtigen neuen Ressource, und das Zeitalter des Öls steht vor der Tür, mit all dem Versprechen und der Gefahr, die es mit sich bringt.