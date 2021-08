Neuer The Walking Dead Staffel 11 Teaser Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans von Rick, Daryl und Co. – Nachdem Disney vor kurzem den offiziellen Starttermin bekannt gab (wir berichteten), wurde nun ein neuer The Walking Dead Staffel 11 Teaser-Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die Story gewährt.

Worum geht’s in Staffel 11?

Die Überlebenden der Zombie-Apokalypse haben ihre bislang größte Herausforderung gemeistert: Alpha und ihr Stellvertreter Beta sind tot, ihre Beißerhorde wurde von Carol und Lydia auf eine Klippe gelockt und in den – diesmal endgültigen – Tod gestürzt. Damit ist die Gefahr, die von den Flüsterern ausging, endgültig gebannt. Doch der Sieg hat einen hohen Preis: Das Königreich ist gefallen, Hilltop liegt in Trümmern und Alexandria wurde von den Bewohnern verlassen, um die letzte Schlacht gegen die Flüsterer zu schlagen. Nach dem knappen Sieg sind die Verheerungen des Krieges überall sichtbar – und nicht zuletzt haben sie sich tief in die Seelen der Überlebenden eingebrannt: Daryl wird von traumatischen Erinnerungen heimgesucht, die ihn weiter von den anderen entfremden. Auch seine Freundschaft mit Carol droht zu zerbrechen. Für Negan wird die Lage nach Maggies Rückkehr ebenfalls bedrohlich. Er mag sich zwar durch seinen Mut den Respekt seiner Mitkämpfer verdient haben – doch Maggie hat ihm keines der Verbrechen vergeben, die er einst als Anführer der Saviors begangen hat. Während die Überlebenden mit ihren inneren Dämonen ringen und der mühevolle Wiederaufbau Alexandrias beginnt, mehren sich die Anzeichen, dass längst nicht alle Bedrohungen ausgeschaltet sind.