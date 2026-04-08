Super Mario Galaxy-Spiele erfahren Schub dank dem Kinofilm

Wer hätte das gedacht: Der Super Mario Galaxy Film und dessen Erfolg verhilft auch den Videospielen zu neuen Höhenflügen. Es geht bergauf!

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Nach einer kurzen Pause für die Osterferien sind die allgemeinen Charts dieser Woche endlich da, und nein, es ist diesmal nicht das überraschendste Ranking. Die Top 10 sind so, wie man es vielleicht erwarten würde, mit EA SPORTS FC 26, das sich erneut auf dem ersten Platz hält, und Switch 2-Hits wie Mario Kart World, Pokopia und Pokémon-Legenden: Z-A hängen auch mit den Spitzenreitern herum. In Großbritannien legte LEGO Star Wars: The Skywalker Saga einen beeindruckenden Sprung von Platz 32. auf den vierten Platz hin!

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 beweist die Strahlkraft eines Kinofilms, hat diese Woche auch einen gesunden Schub erlebt und der Schwerkraft trotzt. Insgesamt scheint es, als wäre das Retro-Pack in dieser Woche nämlich auch vor Super Mario Bros. Wonder gelandet, das sich dank seiner neuen Nintendo Switch 2 Edition auch auf einem kurzen Höhenflug befand. Insgesamt ist es also eine gute Woche für Super Mario gewesen, der dieses Jahr bekanntlich seinen 40. Geburtstag feiert. Habt ihr alle Games bereits gespielt?