Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park: Das Abenteuer geht weiter

Auf Nintendo Switch 2 wird das Blumenkönigreich um neue Koop- und kompetitive Spielerlebnisse sowie um weitere neue Inhalte und Verbesserungen erweitert.

Im Blumenkönigreich gibt es bald noch mehr zu erleben, wenn Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März für Nintendo Switch 2 erscheint. Der aktuelle Trailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo gewährt einen Blick auf das Mehrspieler-Chaos und die vielen Neuerungen.

Vielfältiger (neuer) Mehrspieler-Spaß

In Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park können Freundinnen, Freunde und Familie gemeinsam den Bellabel-Park besuchen. In diesem neuen Bereich des Blumenkönigreichs erleben die Spieler:innen auf zwei Plazas zahlreiche Attraktionen, die sie entweder zusammen oder gegeneinander bestreiten.

Die Lokales-Spiel-Plaza stellt 17 verschiedene Attraktionen zur Auswahl, die mit bis zu drei Mitspielerinnen und Mitspielern auf derselben Konsole gespielt werden können. Auch GameChat wird unterstützt: Wer die Vollversion des Spiels besitzt, kann diese lokal mit bis zu drei weiteren Personen teilen. Ein Besuch der Spielraum-Plaza ermöglicht wiederum Online-Partien und Multiplayer-Sessions auf mehreren Konsolen über die lokale kabellose Verbindung. Bis zu zwölf Spieler:innen können mit ihrer eigenen Konsole entweder lokal oder online in den sechs verschiedenen Attraktionen antreten.

Weitere Neuerungen der Nintendo Switch 2 Edition

Toad-Trupp-Trainingslager: Wer seine Fähigkeiten am Controller unter Beweis stellen möchte, kann sich an einer Vielzahl an Herausforderungen aus Super Mario Bros. Wonder versuchen. Zu unserem Test geht es hier! Je weiter sie im Spiel voranschreiten, desto mehr Trainingskurse schalten die Spieler:innen frei. Schließen sie die Kurse allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freundinnen und Freunden ab, erhöhen sie den Rang der Toad-Trupp. Ob sie das Zeug zur Trupp-Elite haben?

Hilfe-Modus: Ist dies der erste Ausflug der Spieler:innen ins Blumenkönigreich, finden sie im Hilfe-Modus bei Bedarf verschiedene nützliche Hilfestellungen. Aktivieren sie diese, können sie sich etwa nach einem unerwarteten Sturz in die Tiefe ohne den Verlust eines Lebens wieder zurücksetzen oder durch Gegner verursachte Schäden deaktivieren.

Bekannte Gesichter: Mit der Nintendo Switch 2 Edition stattet auch Rosalina dem Blumenkönigreich erstmals einen Besuch ab. Und sie reist nicht allein: An ihrer Seite ist Luma, der als Assistent-Charakter zur Auswahl steht, sobald zwei Spieler:innen gemeinsam spielen. Luma ist gegnerischen Attacken gegenüber immun, kann Widersachern mit eigenen Angriffen zusetzen und Münzen einsammeln. Es ist sogar möglich, Luma mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller zu steuern.

Fiese Gegner: Nicht alle neuen Besucherinnen und Besucher sind jedoch so freundlich gesinnt wie Rosalina und Luma. Auch die Koopalinge bereisen das Blumenkönigreich – und stiften jede Menge Chaos. Nachdem sie einen Schatz aus dem Bellabel-Park gestohlen haben, flüchten sie sich in die verschiedenen Welten des Königreichs. Entdecken die Spieler:innen einen der Bösewichte, gilt es, den jeweiligen Koopaling in seinem Level herauszufordern.

Diese und weitere Neuerungen können die Spieler:innen entdecken, wenn Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park heute erscheint. Für alle, die bereits Super Mario Bros. Wonder und eine Nintendo Switch 2 besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen ermöglicht.

Vorbestellungen sind ab heute im My Nintendo Store und im Nintendo eShop möglich. Zeitgleich mit Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park erscheinen heute auch drei neue amiibo-Figuren: Elefant-Mario, Poplin & Prinz Florian, Captain Toad & Plauderblume. Apropos Plauderblume: Schon bald erblüht das redselige Gewächs auch im echten Leben. Die physische Figur kann unaufgefordert und auf Knopfdruck losplaudern. Sie kann auch so eingestellt werden, dass sie die Spieler:innen zum morgendlichen Aufstehen begrüßt oder abends mit einem Lächeln in den Schlaf verabschiedet. Die Plauderblume behält außerdem die Tageszeit und die Temperatur im Blick. Ein neuer Trailer zeigt sie in Aktion.