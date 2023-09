Super Mario Bros. Wonder Direct zeigt rund 15 Minuten Gameplay

Was für eine Überraschung – in der gestrigen Super Mario Bros. Wonder Direct-Folge wurden nicht nur rund 15 Minuten Gameplay gezeigt, sondern auch gleich ein Super Mario Bros. Wonder Switch (OLED-Modell) angekündigt.

Das erste 2D-Super Mario Bros. seit mehr als zehn Jahren markiert die nächste Stufe des Mario-Spielspaßes. Die Spieler:innen wählen zwischen bekannten spielbaren Charakteren, erkunden das neue Blumenkönigreich – und entdecken die neuen Wunderblumen. Diese sorgen für ungeahnte Überraschungen, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.

In Super Mario Bros. Wonder werden Mario und seine Begleiter:innen vom freundlichen Prinz Florian in das Blumenkönigreich eingeladen, das nicht weit vom bekannten Pilz-Königreich entfernt liegt. Doch Bowser hat andere Pläne. Der König der Koopas berührt nur für einen Augenblick die geheimnisvolle Wunderblume – und schon verschmilzt er mit Prinz Florians Schloss. Als fliegende Festung treibt er fortan Unwesen im ganzen Land. Jetzt liegt es an Mario und seinen Begleiter:innen, Bowser zu stoppen und das Blumenkönigreich zu retten.

Neue Super Mario Bros. Wonder Switch

Kurz bevor Mario zu seinem jüngsten Abenteuer aufbricht, erscheint am 6. Oktober die neue Nintendo Switch – OLED-Modell Mario-Edition (rot) (Spiel nicht enthalten). Die Konsole, die beiden Joy-Con und die Nintendo Switch-Station erstrahlen mit dieser Edition in der Farbe Mario Red. Die Rückseite der Station zeigt zudem die Silhouette des springenden Mario. Und wer genau hinsieht, wird auch einige versteckte Münzen finden. Informationen zu möglichen Vorbestellungen gibt es in Kürze im Handel.