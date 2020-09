Sunnybag EXPLORER+ mit gratis POWERPACK jetzt bei A1

Passend zum Schulanfang ist der Sunnybag Explorer+ Solarrucksack in allen A1-Shops für 65 Euro (inkl. 1.500 Mobilpoints) verfügbar.

Die Ferien gehen langsam zu Ende, allerhöchste Zeit also, sich mit der Ausstattung für Schule und Uni auseinanderzusetzen. Da digitale Gadgets, vom Smartphone bis zum Tablet (und für die Pausen vielleicht auch eine mobile Spielekonsole), künftig noch mehr in den schulischen Alltag integriert werden, bietet A1 nun den Sunnybag EXPLORER+ Solarrucksack in allen A1 Shops an. Mit ihm haben SchülerInnen und Studierende nun immer eine nachhaltige Energiequelle mit dabei.

Nachhaltige Energie immer dabei

Alle SUNNYBAG Produkte wurden in Österreich entwickelt und haben weltweit über 170 Millionen Wattstunden an umweltfreundlicher Sonnenenergie erzeugt. Der Sunnybag EXPLORER+ Rucksack verfügt über ein abnehmbares hocheffizientes SUNPOWER-Solarpanel mit 22,4% Wirkungsgrad mit 6200 mWP Paneelleistung. Trotzdem ist er nur 1.300g schwer. An den USB Ausgang kann entweder das Automatic Wireless Charging 10.000mAh POWERPACK oder ein beliebiges mobiles Gadget direkt angeschlossen werden. Der Rucksack bietet in seinen beiden gepolsterten Fächern unter anderem Platz für einen 15,6“ Laptop und fasst gesamt 15 Liter.

Sunnybag EXPLORER+ Solarrucksack Preis und Verfügbarkeit

Der Sunnybag Solarrucksack inkl. gratis 10.000 mAh Wireless Charging POWERPACK ist ab sofort in allen A1 Shops um 65 Euro (inkl. 1.500 Mobilpoints) verfügbar.