Summer Game Fest 2021: Salt and Sacrifice für 2022 angekündigt

Die Ska Studios (u.a. The Dishwasher: Dead Samurai) sind zurück und präsentierten im Summer Game Fest 2021 mit Salt and Sacrifice ein düsteres 2D-Soulslike, das 2022 für PS5 und PS4 erscheinen wird.

Der Indie-Titel erweitert die Welt des Vorgängers Salt and Sanctuary um eine neue Geschichte in einer anderen Region und Ära, in der ein Krieg gegen boshafte Magier tobt. Während sich die Systeme und Thematiken noch in Entwicklung befinden, steht bereits fest, dass Salt and Sacrifice einen Online-Multiplayer-Modus erhält. Die Koop-Funktion wird stärker ins Spiel eingebettet als bei seinem Vorgänger und sowohl online als auch lokal möglich sein.