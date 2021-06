Summer Game Fest 2021: Metal Slug Tactics angekündigt

Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Leikir Studio haben heute im Rahmen des Summer Game Fests 2021 in Partnerschaft mit SNK Metal Slug Tactics angekündigt. Die spannende Adaption der ikonischen Serie verbindet auf dem PC via Steam mitreißende Action, die wir aus dem Metal Slug-Universum kennen, mit taktischem Tiefgang, der an die Anfänge von Jagged Alliance erinnert.

Der neue Trailer stellt in typischer 80er-Manier die Charaktere des Peregrine Falcon Squads vor: Marco, Eri, Fio und Tarma. Alle haben spezielle Fähigkeiten, die ihr gekonnt weiterentwickeln und einsetzen müsst, um eure FeindInnen zu besiegen. Wie das aussieht, zeigt der folgende Trailer, der Cinematic- und Gameplay-Ausschnitte gekonnt vereint.