Suicide Squad: Kill the Justice League – Alpha-Test zum Mitmachen kommt

Spieler:innen, die für die Teilnahme ausgewählt werden, haben die Möglichkeit, das Spiel zu probieren, wenn der Test zwischen dem 30. November und dem 4. Dezember stattfindet. Wie für eine Alpha-Version üblich muss man darauf hinweisen, dass dieses Game noch unfertig ist. “Bitte beachten Sie, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, und dieser Test wird nur einen kleineren, spezifischen Abschnitt der Kampagne darstellen und nicht repräsentativ für die vollständige/letzte Erfahrung sein”, sagte Warner. Das Game kann solo oder mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden. Es wird ein vollständiges plattformübergreifendes und projektübergreifendes Spiel unterstützen. Wollt ihr mitmachen?

Warner Bros. hat nun die Voranmeldungen für einen geschlossenen Alpha-Test von Suicide Squad: Kill the Justice League eröffnet.

Die kommende Alpha ist als Test der Online-Infrastruktur gedacht und ist für PC, PS5 und Xbox-Serie-Konsolen offen. PC-Nutzer:innen wird zur Verwendung eines Game-Controllers geraten. Zudem braucht ihr ein Warner-Konto, um sich für die Alpha zu registrieren, und ihr müsst eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen, um teilnehmen zu können. Der Entwickler Rocksteady hat das Spiel als “genre-verändernden Action-Adventure-Shooter” in einer offenen Metropole angekündigt. Die ursprüngliche Geschichte folgt den Mitgliedern des Suicide Squad, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die auf der Mission sind, die Erde zu retten und die größten DC-Superhelden der Welt, eben die Liga der Gerechtigkeit, zu töten. Nach mehreren Verzögerungen ist das Veröffentlichungsdatum vom neuen Suicide Squad der 2. Februar 2024. Was haltet ihr von diesem Game, werdet ihr es euch ansehen oder reizt es euch überhaupt nicht? Sagt es uns in den Kommentaren!