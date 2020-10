STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town erscheint am 26. März 2021

In STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town für Nintendo Switch von Marvelous Europe ( lest hier die ganze Story mit Harvest Moon und dergleichen ) übernehmt ihr erneut die Geschicke einer jungen Spielfigur. Ihr erlebt eine Welt voller Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während ihr das Land eures Großvaters wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen lasst. Euch erwarten romantische Begegnungen in Olivingen und dank neuer Features völlig neue Freiheiten beim Bewirtschaften eurer Farm. Ihr dürft die Wildnis zähmen, neue Tiere und Pflanzen entdecken, und überhaupt könnt ihr euer neues Zuhause mit einem bisher nie da gewesenen Grad an Möglichkeiten dekorieren und anpassen. Das Spiel wurde während der neuesten Nintendo Direct Mini-Ausgabe enthüllt, seht es hier selbst!

Mehr Informationen zu STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town werden von Marvelous Europe bekannt gegeben, sobald der Veröffentlichungstermin näher rückt. Fans sollten die neu gestartete offizielle Website im Auge behalten!

Die offizielle Featurette

Natürlich gibt es in der Pressemeldung zu STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town eine Kurzbeschreibung dessen, was euch im Game erwartet. So baut ihr neue Gebäude, verbessert eure landwirtschaftlichen Fertigkeiten und stellt alles selbst her, angefangen von Zäunen bis hin zu Feldfrucht-Berieselungsanlagen. Ihr erweitert die Infrastruktur von Olivingen, nehmt Aufträge von Einheimischen entgegen, und generell gibt es neue Wendungen des klassischen Gameplays.

Damit nicht genug, Olivingen erwacht mit über 200 einzigartigen Events und lokalen Festivitäten zum Leben, an denen ihr teilnehmen könnt. Dort lernt ihr eure Nachbarn besser kennen und findet unter ihnen vielleicht sogar die große Liebe? Auf jeden Fall erwartet uns mit STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town ein völlig neuer Hauptteil, der zuerst auf Nintendo Switch erscheint, und ich freue mich schon riesig darauf. Wie steht es da mit euch?