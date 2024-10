Steam Next Fest: AI Limit ist das beliebteste kommende Soulslike für PC und PS5

AI Limit wird von der Spielerschaft beim Steam Next Fest äußerst wohlwollend betrachtet, und es kommt für PC und PS5!

Über AI Limit

Man muss gleich mal sagen: Dieses Spiel will das Rad gar nicht neu erfinden. Von den rot-grauen Feinden über das Statistikblatt bis hin zur sanft gesprochenen weiblichen Hauptrolle, die in einer Pfütze aufwacht, die hauptsächlich in Lumpen gekleidet ist – alles ist bekannt. Lagerfeuer-Checkpoints in Kerkern mit Abkürzungen, Estus-Flaschen, Strafen beim Sterben, leichten Angriffen, schweren Angriffen und natürlich jeder Menge Mechaniken, in die man sich verbeißen kann. Die Kunst ist schön, die Dungeons sind bisher solide, das Begegnungsdesign scheint gut ausbalanciert, und feindliche Angriffe sind größtenteils gut choreografiert. Kleinigkeiten wie die Kamera oder Übersetzungsprobleme lassen sich bis zum tatsächlichen Release sicher noch ausbessern.

Es scheint, als gibt es auch keine Ausdauer im Spiel, und die Bewegungsgeschwindigkeit ist (noch?) unabhängig von eurem tatsächlichen Gewicht. Auch Bloodborne hat einen kleinen Einfluss auf das Game: Je konzentrierter und treffsicherer ihr zuschlagt, umso härter werden eure Attacken. Nehmt ihr Schaden, geht der Buff verloren! Natürlich gibt es auch Parade-Mechaniken in AI Limit, und sie funktionieren ein bisschen anders als in anderen Games. Gut so! Alle Soulslike-Fans dürfen sich wohl auf das Game freuen, denn wenn es wahr ist, kommt es noch 2024 für PC und PS5 heraus. Zudem ist auch die Optik des Spiels mal etwas Anderes, sieht ein wenig aus wie Genshin Impact und Konsorten – was haltet ihr davon? Seht selbst und sagt es uns in den Kommentaren!