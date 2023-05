Startschuss für das offizielle Splatoon 3 Austrian Championship fällt am 27.5.2023

Es wird wieder spritzig: Splatoon 3-Spieler:innen aus zwölf europäischen Ländern und Regionen haben in den kommenden Monaten die Chance, im Rahmen der Splatoon 3 European Championship 2023 ihr Können zu beweisen.

Um die zwölf besten Teams Europas zu ermitteln, treten die Spieler:innen zunächst in regionalen Turnieren gegeneinander an. Gespielt werden die Spielmodi Revierkampf und Anarchie-Kampf. Die regionalen Gewinner:innen treffen später im Jahr schließlich im Europafinale aufeinander und klären die Frage, welches Team das beste Europas ist – und wer die begehrte Trophäe der Splatoon 3 European Championship mit nach Hause nehmen kann.

Der regionale Entscheid für Österreich startet im Rahmen des A1 Austrian eSports Festivals. Am 27. Mai finden hier ab 11.00 Uhr die ersten Qualifikationsrunden statt.

Weitere Chancen zur Qualifikation gibt es beim AREA52 Summerspecial am 25. Juni, beim Online-Summercup am 7. Juli sowie im Rahmen des Ferienspiels in der AREA52 am 27. Juli.

Das große Österreich-Finale findet am 5. August 2023 in der AREA52 in Wien statt. Hier haben Teams die Möglichkeit, um Ruhm und Ehre, Trophäen und Medaillen, und nicht zuletzt um den Platz im europäischen Finale zu kämpfen.

Alle mutigen Inklinge und Oktolinge können sich ab sofort online über die die Registrierungsseite zum Splatoon 3 Austrian Championship anmelden. Für eine Teilnahme sind vier Stamm- und ein Ersatzspieler notwendig. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Turnierregeln finden sich auf der Registrierungsseite.

Die elf weiteren teilnehmenden Länder und Regionen sind:

Deutschland

Schweiz

das Vereinigte Königreich und Irland

Frankreich

Spanien

Portugal

Italien

Polen

die Niederlande

Belgien

die nordischen Länder Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden

Wer über die europäische Meisterschaft auf dem Laufenden bleiben möchte, schaut am besten auf der Twitter-Seite von Nintendo vorbei.