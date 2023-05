A1 Austrian eSports Festival findet am 25.5.2023 in Wien statt

Am 27. Mai findet im Austria Center Vienna erneut das A1 Austrian eSports Festival statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr, pilgern abermals Tausende Gaming- und E-Sport Fans zu dem ganztägigen Event mit Programm auf über 3.000m2. Auf dem Festival messen sich live vor dem Publikum die besten deutschsprachigen Spieler:innen in den Spielen League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Brawl Stars und Super Smash Bros Ultimate. Laut den Veranstaltern sollen zu dem bereits bekannten E-Sport Programm heuer die Gaming und Mitmach-Möglichkeiten deutlich ausgeweitet werden.

„Bei der heurigen Ausgabe des A1 Austrian eSports Festival ist für jeden etwas dabei. Neben der geballten E-Sport Action auf der Mainstage, sorgen über 70 Aussteller und Partner für ein vielfältiges Mitmach-Programm rund um die Themen Gaming, E-Sport und Pop-Kultur. Das Festival verspricht einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie”, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des ESVÖ und hauptverantwortlicher Organisator des Festivals.

Neben den live moderierten online E-Sport Turnieren soll es für Spiele-Enthusiasten, Familien und die gesamte Gaming-Community auch erstmals ein eigenes Cosplay Village und eine große Anzahl an „analogen“ Gaming-Stationen, wie zum Beispiel einen Brett- und Kartenspiel-Bereich, geben. Wer dennoch selbst kompetitive E-Sport Luft schnuppern möchte, kann bei den zahlreichen Community E-Sport Turnieren auch einfach selbst mitmachen.

Digital trifft analog: Brettspiele, Tabletop & mehr

Das Austria Center Vienna ist mit dem Spielefest bereits zu einem etablierten Brettspiel-Tempel avanciert. Auch diesmal sollen Brettspiel-Fans ganz auf ihre Kosten kommen. Im eigens geschaffenen Boardgame-Bereich können alte Klassiker und vielversprechende Neuerscheinungen direkt gemeinsam ausprobiert werden. Ein eigenes Brettspiel-Team steht dabei erklärend und beratend zur Seite. In der Spielpause können die ausgestellten, händisch bemalten Figuren der Warhammer Spieler:innen bewundert werden oder im Card-Game Bereich eine Runde Magic: The Gathering gespielt werden.

Vielfältig & bunt: Cosplay Village und Artist Alley

Die talentiertesten Cosplayer:innen zeigen im Cosplay Village des A1 Austrian eSports Festival ihre besten und schönsten Gaming-Kostüme. Außerdem stellen Kostümdesigner:innen und sogenannte „Prop-Maker“ ihre Kreationen und Gaming-Requisiten vor Ort aus. Ebenfalls ausgestellt werden die kreativen Meisterwerke zahlreicher Künstler:innen in der Artist Alley des Events. Wer selbst künstlerisch aktiv werden möchte, kann dies beispielsweise bei einem der angebotenen Workshops tun. Hier werden mit dem Support der Workshop-Hosts Figuren bemalt, Cosplay-Requisiten erstellt und Tipps für das E-Sport-Training abseits der Gaming-Stationen gegeben.

Merchandise für Gaming-Fans

Das Herz der Gamer:innen soll das deutlich erweiterte Angebot von Merchandise- und Memorabilia-Ständen höher schlagen lassen. Neben Retro Games, Gamer-Wear, Figuren, Sammlerstücken, Magic Karten, Plüschtieren und sonstigen Merchandise-Artikeln, werden dank einer Kooperation mit Thalia erstmals auch Brettspiele und Bücher angeboten.

Das A1 Austrian eSports Festival bietet einen erlebnisreichen Tag für Gamer:innen, Familien und E-Sport Fans. Wer am 27. Mai 2023 im Austria Center Vienna dabei sein möchte, sichert sich am besten ein Ticket im Vorverkauf online unter esportsfestival.at.

Mehr Informationen unter esportsfestival.at