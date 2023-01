Starke Geschichte: Life is Strange 2 wurde für Nintendo Switch angekündigt

Das von Dontnod Entertainment entwickelte und von Square Enix veröffentlichte Life is Strange 2 kommt am 2. Februar 2023 für Nintendo Switch.

Über Life is Strange 2

Das narrative Abenteuerspiel wurde ursprünglich zwischen 2018 und 2019 episodisch für PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht. “Sie spielen als sechzehnjähriger Sean Diaz, ein normales Kind, das in den Vororten von Seattle aufwächst. Nachdem die telekinetischen Kräfte Ihres jüngeren Bruders Daniel durch einen traumatischen Vorfall entfesselt wurden, sind Sie gezwungen, Ihr Haus zu verlassen und vor der Polizei zu fliehen”, so der offizielle Klappentext. “Als großer Bruder sind Sie allein verantwortlich für Daniels Sicherheit, Unterkunft und Wohlbefinden – sondern auch dafür, wie er wächst, um seine Macht zu nutzen, während Sie durch die USA reisen, um die Grenze nach Mexiko zu überqueren”.

Die Serie gab ihr Handheld-Debüt, als der dritte Hauptteil, Life is Strange True Colors, im Dezember 2021 für Switch veröffentlicht wurde. Dann folgte Life is Strange Remastered Collection, die Remaster des Originalspiels und sein Prequel Life is Strange: Before the Storm enthält, wurde im Februar 2022 für PS4, Xbox One, PC und Stadia veröffentlicht, bevor sie im vergangenen September zu Switch kam. Teil zwei kann jetzt im Nintendo eShop vorbestellt werden, und ein Switch-Ankündigungstrailer ist gleich hier für euch!