Digitale Life is Strange: True Colors Switch-Version erscheint am 7.12.2021

Square Enix verkündet nun feierlich, dass die Life is Strange: True Colors Switch-Version digital am 7. Dezember 2021 für Nintendo Switch erscheint. Die Einzelhandelsversion wird am 25. Februar 2022 veröffentlicht. Damit feiert die beliebte Reihe ihr Debüt auf der Handheld-Plattform.

Die Switch-Version wurde speziell für die Nintendo-Plattform angepasst. Das Entwicklerteam hatte es sich als Ziel gesetzt, das bestmögliche Erlebnis mit optimierter Grafik und optimierter Performance zu liefern. Dies umfasst viele technische Änderungen am Spiel, darunter die vollständige Überarbeitung aller Charaktermodelle, jeglicher Umgebungsobjekte sowie eine komplette Anpassung der Beleuchtung.