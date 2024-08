Starfield: Shattered Space wird wohl im September 2024 erscheinen

“Wie lange das weitergeht, hoffentlich eine sehr lange Zeit, aber wir planen für das danach, also wird es ein anderes geben”, sagte er während eines Interviews im Juni. Was Shattered Space betrifft, so müssen noch alle Details darüber enthüllt werden, was diese Erweiterung enthalten wird. Alles, was von der Veröffentlichung bekannt ist, ist, dass es eine neue Story-Erweiterung des Spiels sein wird. “Eine mysteriöse Macht rührt sich in der Stadt Dazra auf der versteckten Heimatwelt von House Va’Ruun”, heißt es in der Beschreibung. “Untersuchen Sie eine beängstigende kosmische Bedrohung, erkunden Sie einen neuen Planeten und finden Sie einzigartige Waffen, Raumanzüge und Ausrüstung in diesem brandneuen Abenteuer”.