Starfield: Diebstahl in Echtzeit – keine Bedenkpausen mehr

Taschendiebstahl ist ein wichtiger Eckpfeiler sowohl der Elder Scrolls- als auch der Fallout-Spiele, aber Starfield verändert die Dinge ein wenig.

Stehlen in Starfield

So, wie man Die Sims gerne in unmögliche Situationen bringt, ist es in Spielen wie Skyrim einfach unwiderstehlich, dass man alles einsackt, was nicht niet- und nagelfest ist. In früheren Bethesda-Spielen würde der Taschendiebstahl im Wesentlichen wie ein Pausenmenü funktionieren und euch unendlich viel Zeit verschaffen. So könnt ihr problemlos entscheiden und aussuchen, was ihr genau mopsen wollt, oder auch einfach mal das stille Örtchen aufsuchen. Allerdings haben einige Fans auf dem Subreddit des Spiels bemerkt, dass Starfield das nicht mehr zulässt. Denn hier gilt es, in Echtzeit zu stehlen, und das bedeutet natürlich auch eine heimliche, stille und leise Verfolgung eures Opfers: