Starfield 2 wäre wenig überraschend viel besser als sein Vorgänger

Der Bethesda-Designer Bruce Nesmith meinte, dass ein Starfield 2 viel von den Fehlern des Erstlingswerks lernen könnte.

Starfield 2?

Im Gespräch mit VideoGamer verglich Nesmith das Unternehmen 2021, nachdem er an vielen seiner größten Serien gearbeitet hatte, darunter als Hauptdesigner für Skyrim, verglich Starfields ersten Eintrag mit dem von Mass Effect oder Assassin’s Creed, die beide Fortsetzungen erhielten, die viel positiver aufgenommen wurden als ihre erste Veröffentlichung. “Ich freue mich auf Starfield 2”, sagte er. “Ich denke, es wird ein höllisch gutes Spiel, weil es viele der Dinge ansprechen wird, die die Leute derzeit als Rückmeldung geben. Es wird in der Lage sein, das zu nehmen, was gerade da drin ist, und viele neue Sachen einzubringen und viele dieser Probleme zu beheben.”

Er fügte hinzu: “Als wir Skyrim erschaffen haben, hatten wir den enormen Vorteil von Oblivion, das den enormen Vorteil von Morrowind hatte. All das Zeug war für uns da. Alles, was wir tun mussten, war, uns weiter zu verbessern und neue Dinge hinzuzufügen. Wir mussten nicht von Grund auf anfangen. Hätten wir von Grund auf anfangen müssen, wären das weitere zwei oder drei Jahre Entwicklungszeit gewesen.“ Aber kommt ein Starfield 2 tatsächlich? Denn erst letzten Monat sagte Starfield-Spielleiter Todd Howard, dass Bethesdas Spiele “unverantwortlich groß” seien, und behauptete, dass der Hauptgrund dafür sei, dass nur wenig Inhalte gekürzt werden. Vielleicht wird die Fortsetzung – sofern eine kommt – ja wesentlich kleiner, ranker und schlanker … mal abwarten. Würdet ihr euch freuen?