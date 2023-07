Stardew Valley 1.6 nimmt Gestalt an: Mehr Festivals, mehr Dialoge, mehr ???

In Stardew Valley steckt noch einiges an Leben, und das 1.6-Update soll doch mehr bringen als zuvor geplant. Lest hier mehr!

Über Stardew Valley 1.6

Im April 2023 sprach Eric “Concerned Ape” Barone darüber, wie er die Arbeit an Haunted Chocolatier stoppte, um nach Stardew Valley zurückzukehren. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr darüber, was das bedeuten wird. Der Entwickler bestätigte vier Funktionen, die erscheinen werden. Vor allem ein neues Festival und mehr Charakterdialoge werden im Stardew Valley 1.6-Update auftauchen. Hier ist die vollständige Ankündigung. Es ist jedoch vage und gibt keine Hinweise darauf, was der Dialog, das Festival und die Gegenstände im Titel mit sich bringen könnten. Es gibt auch noch keinen Screenshot des aktualisierten Inhalts.