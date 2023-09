StarCraft 3 wird entwickelt: Activision Blizzard geht den nächsten Schritt

Strategie-Fans atmen auf: Ein StarCraft 3 wird von Activision Blizzard entwickelt. Viel mehr ist noch nicht bekannt, aber das sind gute News!

Das nächste Spiel in der gefeierten StarCraft-Serie scheint auf dem Weg zu sein. Laut dem Journalisten Jez Corden befindet sich StarCraft 3 derzeit in der Entwicklung bei Blizzard. Er beantwortete nämlich die Frage eines Fans auf Twitter bezüglich der Marke „Muss StarCraft [nach der abgeschlossenen Akquisition] wiederbelebt werden?“, sagt Corden, dass dies nicht passieren muss. “[Microsoft] wird StarCraft nicht wiederbeleben müssen“, so seine Aussage. Ein anderer Benutzer fragte ausdrücklich, ob es der dritte Ableger sei und ob Corden etwas darüber wisse, und er antwortete mit einer einfachen Ein-Wort-Antwort: “Ja”. Der Tweet wurde mittlerweile schon wieder gelöscht – das verleiht dem Ganzen sehr viel Glaubwürdigkeit!