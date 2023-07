Blizzard bringt Overwatch 2 auf Steam, andere Titel werden folgen

Blizzard Entertainment hat Pläne angekündigt, “eine Auswahl” seiner PC-Spiele auf Steam verfügbar zu machen. Darunter Overwatch 2!

Battle.net <3 Steam

Der erste Blizzard-Titel, der auf dem digitalen Marktplatz von Valve veröffentlicht wird, wird der freispielbare Team-basierte Helden-Shooter Overwatch 2 sein, der jetzt vor seiner Veröffentlichung am 10. August auf der Wunschliste verfügbar ist. Steam-Spieler:innen müssen sich mit einem Battle.net-Konto verbinden, um das Spiel zu spielen, wie es auf allen Plattformen der Fall ist, was laut Blizzard Funktionen wie Crossplay ermöglicht. “Es ist unser Ziel bei Blizzard, den Spielern zuzuhören und zu versuchen, ihre Erwartungen in allem, was wir tun, zu übertreffen”, sagte Blizzard-Präsident Mike Ybarra. “Während Battle.net für uns jetzt und in Zukunft eine Priorität bleibt, haben wir gehört, dass die Spieler die Wahl von Steam für eine Auswahl unserer Spiele wünschen, beginnend mit Overwatch 2 am 10. August. Wir freuen uns, mit Valve zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen”.

“Gamer und Entwickler werden beide davon profitieren, dass Overwatch 2 auf Steam kommt”, sagte Valve-Chef Gabe Newell. “Gamer werden eine andere Plattform haben, auf der sie ein geliebtes Spiel spielen können, das die Fähigkeiten von Steam nutzt, und Entwickler werden von den Auswirkungen des talentierten Teams von Blizzard profitieren, das uns hilft, unsere unterstützten Funktionen und Funktionen für Overwatch 2 weiterzuentwickeln.“ Blizzard sagte, es werde “mehr über potenzielle andere Spiele teilen, die auf die Plattform kommen, wenn die Zeit reif ist”. Die Steam-Veröffentlichung von Overwatch 2 wird mit dem Start der nächsten Staffel des Spiels, Invasion, zusammenfallen. Es wird unter anderem neue Story-Missionen und einen neuen Helden einführen.