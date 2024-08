Star Wars Outlaws – zwei Story-DLC und Kosmetik bereits bestätigt

Ubisoft kann es nicht lassen: Auch bei Star Wars Outlaws erfahren wir schon was zu DLC und Skins, bevor das Game erschienen ist.

Da Star Wars Outlaws später in diesem Monat veröffentlicht werden soll, freut sich Ubisoft bereits darauf und hat enthüllt, was für die Pläne nach dem Start des Spiels auf Lager ist. Die Spieler*innen können zwei Story-DLCs und auch Kosmetikbündel erwarten. Im Herbst 2024 soll Wild Card erscheinen, wo auch Lando Calrissian vorkommt. Wenn dieses erste Story-Paket veröffentlicht wird, erhalten Season Pass-Besitzer*innen auch das Hunter’s Legacy Bundle und das Cartel Ronin Bundle mit zusätzlichen Outfits für Kay und Nix sowie Kosmetika für Kays Speeder und ihr Schiff, den Trailblazer.

Im Frühjahr 2025 wird dann Das Glück eines Piraten erscheinen. Der Ruf des Wegbereiters geht Kay voraus, als sie auf den Veteranenpiraten Hondo Ohnaka trifft, der alte Rechnungen mit einer rücksichtslosen Bande von Piraten begleichen möchte. In anderer Sache hat Ubisoft-CEO Yves Guillemot so ganz nebenbei erwähnt, dass das Marketingbudget des Spiels das höchste in der Geschichte des Unternehmens ist. Okay! Star Wars Outlaws feuert sich am 30. August 2024 seinen Weg auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen. Seid ihr dann mit dabei?