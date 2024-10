Star Wars Outlaws: Update bringt KI-Upgrades und … Screen Tearing?

Das dritte große Update für Star Wars Outlaws ist endlich da mit versprochenen Verbesserungen an Stealth, NPC AI und mehr.

Herzzerreißendes Star Wars Outlaws

Leider hat der Patch auch das Aussehen des Spiels auf PlayStation 5 durcheinander gebracht, wobei die Spieler*innen von Bildschirmrissen (Screen Tearing) berichten, die das Eintauchen in die normalerweise wunderschön aussehenden offenen Welten durchbrechen. Das Star Wars Outlaws-Titelupdate 1.3.0 wurde wie versprochen veröffentlicht und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Sci-Fi-Blockbusters, das gute Spiel zu werden, was Ubisoft ursprünglich gehofft hatte. Zu den Highlights in den Patch-Notizen gehören mehr nachsichtige Stealth-Bedingungen in “False Flag” und anderen Missionen, weniger Kollisionen beim Fahren von Speedern, mehr Auto-Saves während des Spielens und eine skalierte “gewollte” Schwierigkeit basierend auf dem Fortschritt der Spieler.

Eine Reihe von Fehlern wurden ebenfalls behoben, während die Gesamtstabilität und die Framerate-Rückgänge ebenfalls besser sein sollen. Dafür wurden von vielen auf der PS5 die vorhin genannten Bildschirmrisse gesehen. Besonders schlimm sei es im Leistungsmodus, der 60 FPS priorisiert – laut Sony entscheiden sich 75 % der Spieler*innen dafür. Aber Ubisoft hat noch eine Chance, denn Star Wars Outlaws (zu unserem Testbericht) hat für November ein weiteres großes Update geplant, das am 21. November auf Steam erscheint. Dieser Patch soll noch tiefer in die Feinabstimmung von Kämpfen und heimlichen Systemen eindringen, wobei ein Lando-basiertes Story-Paket und kostenlose neue Vertragsmissionstypen in diesem Monat hinzugefügt wurden. Was haltet ihr von diesem Titel, habt ihr ihn schon gespielt?