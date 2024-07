Star Wars: Galaxy of Heroes (PC) veröffentlicht

“Wir wollten uns bei denjenigen bedanken, die während der geschlossenen Beta zu uns gekommen sind und ihr Feedback geteilt haben, um die Galaxie zu einem besseren Ort zu machen, um mit einigen unserer Lieblings-Star Wars-Helden zu kämpfen”, heißt es in einer Nachricht des Entwicklungsteams des EA-Studios Capital Games. “An diejenigen von Ihnen, die Interesse am Beitritt zum PC-Client gezeigt haben, jetzt ist Ihre Zeit! Wir freuen uns darauf, dass mehr von Ihnen den PC-Client erleben und können es kaum erwarten zu hören, was Sie denken.”

Electronic Arts hat die PC-Version von Star Wars: Galaxy of Heroes veröffentlicht. Nach einem geschlossenen Beta-Test ist das Spiel nun für alle Spieler im Early Access via EA-App verfügbar.

EA veröffentlichte Star Wars: Galaxy of Heroes ursprünglich im November 2015 für Mobilgeräte und hat in den achteinhalb Jahren seitdem eine wachsende Anhängerschaft um sich scharen können. Während die Spieler verschiedene Methoden wie Android-Emulation verwendet haben, um das Spiel auf dem PC zu spielen, bestätigte EA Anfang dieses Jahres Pläne für eine offizielle PC-Portierung. Die PC-Version des Spiels bietet Optionen für höhere Auflösungen, unterstützt Antialiasing und verdoppelt die Bildrate auf 60 fps. Es ist mit Tastatur und Maus spielbar, mit Unterstützung für Tastenkombinationen (aber noch keine Controller-Unterstützung). Wir können unseren Fortschritt auch übertragen, indem wir unser mobiles Konto mit dem EA-Konto verknüpfen, und das Spiel unterstützt Cross-Save, so dass wir zwischen den Plattformen hin und her wechseln können.