Squirrel with a Gun (PC): Das Meme wird Realität, erscheint noch August 2024

Haltet euch fest: In Squirrel with a Gun spielt ihr als namensgebendes Eichhörnchen, das … mit einer Pistole bewaffnet ist. Was wird das?

Man hat vielleicht schon auf sozialen Medien dann und wann kurze Clips von Squirrel with a Gun gesehen. Dank Unreal Engine sieht das Ganze schon sehr gut aus, und bislang sah man das Eichhörnchen eigentlich nur wild herumfeuern. Ob das das Zeug zu einem lustigen Spiel hat? Wir werden es herausfinden, denn es ist jetzt eins, und es kommt heraus, obwohl es abzuwarten bleibt, ob es die Tiefe oder die Ausdauer von etwas wie Goat Simulator haben wird. Für PC erscheint das Spiel via Steam schon am 29. August, und für PS5 und Xbox Serie-Konsolen erscheint das Game am 15. Oktober 2024. Ob es auch eine Polizei geben wird, die uns aufhalten will?

Regisseur Dan DeEntremont hat ein wenig mehr darüber erklärt, was man tatsächlich in dem tut, und beschreibt das Ganze als “Sandbox-Shooter und Puzzle-Plattformer”. Das Plattformspiel sieht ein bisschen anders aus, vor allem in der Art und Weise, wie es die Verwendung der Waffen beinhaltet. Aber es gibt einen Haufen Möglichkeiten, um kleine Aktivitäten zu finden und zu entscheiden, ob ihr helfen oder euch mit (wahrscheinlich beides) mit einem Haufen menschlicher NPCs anlegen wollt. Denn sie denken, dass ihr nur ein dummes Tier seid, und werden euch höchstwahrscheinlich immer etwas herablassend behandeln. Was haltet ihr von diesem Game?