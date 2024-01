Square Enix veröffentlicht vollständigen Trailer und Pictomancer-Klasse für Final Fantasy 14: Dawntrail

Die kommende Erweiterung von Final Fantasy 14 stellt zudem einen der obskursten, aber liebenswertesten Jobs der Serie vor: den Pictomancer. Der Job, der während des Festivals an diesem Wochenende in Tokio enthüllt wurde, soll ein “neuer magischer DPS-Charakter“ sein, der mit nur einem Pinsel mächtige Materie schafft. Disney Mickey Epic, anyone? So erklärte Regisseur Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida während einer FanFest-Keynote, dass die Klasse nicht “ein voller Unterstützungsjob” ist, aber sie “nicht ganz so angriffsorientiert ist wie so etwas wie Black Mage”. Es gibt noch keine Info darüber, wann genau die Pictomancer-Klasse im Spiel ankommen wird, aber es wird zusammen mit der Dawntrail-Erweiterung kommen, die derzeit irgendwann im Sommer 2024 auf den Markt kommen soll. Auf Stufe 80 wird sie so wie die Viper-Klasse sofort freischaltbar sein, hier ein Video für euch: