Final Fantasy 14: Dawntrail haucht dem MMO neues Leben ein

Regisseur und Produzent Naoki Yoshida ist auf die Bühne des Fan-Fests gegangen, um eine Keynote über das große Update zu halten und den Moment mit einem großen, würdigen Trailer zu unterstreichen. Was die Geschichte betrifft, sagte Yoshida, dass er möchte, dass sich die nächste Erweiterung wie der beste Sommerurlaub aller Zeiten anfühlt, und dass die Themenfarbe Gold ist. Über die Story wird nur wenig verraten, aber natürlich ist es immer ein Problem, wenn jemand Fremdes in das Land kommt. Schon bald sollen sich die Ereignisse überschlagen, und Bündnisse werden auf die Probe gestellt. Wer wird sich eurer Seite anschließen, wer wird neutral bleiben, und werden neue Feinde die Bühne betreten?

Als Bonuspunkt für Final Fantasy-Veteranen kommen die Pelupelu ins Spiel. Dieses Volk wurde erstmals in der Final Fantasy X-Reihe gesehen und mischt die Umwelt gehörig auf. In Dawntrail soll es wieder stark um Entdeckung und Erforschung gehen, und die Erweiterung ist ein weiterer Meilenstein für das MMO, das schon längst zu den Besten seiner Art gehört. Die letzte Erweiterung, Endwalker, schloss eine Geschichte ab, die sich über 10 Jahre erstreckte. Während sich die Patches nach der Expansion damit beschäftigt haben, die Frage zu beantworten, was als nächstes kommt, ist Patch 7.0 die bisher klarste Darstellung davon. Der Patch wird eine neue Geschichte an sich enthalten und einen Anfang davon bieten, welche Abenteuer wir in den nächsten 10 Jahren des erfolgreichen MMO erleben werden. Werdet ihr da mitmachen?