Square Enix teilt ein paar Infos zu Kingdom Hearts: Missing Link

Laut den Social-Media-Posts können Spieler:innen beim Spielen des Spiels zwischen “GPS”- oder “Pad”-Bewegung wählen. Die Wahl von GPS bedeutet, dass wir physisch herumlaufen müssen, um unseren Charakter in Bewegung zu bringen, ähnlich wie die Bewegung in Niantic’s Pokemon GO, während die andere Methode die Charaktermobilität mit einem virtuellen Pad in der Benutzeroberfläche des Spiels ermöglicht. Das Entwicklungsteam teilte diesen Januar 2023 auch eine Reihe von geschlossenen Beta-Testveranstaltungen, die Gebietsbosse und Schlachtzugskämpfe mit bekannten Kingdom Hearts-Monstern und -Gegnern umfassen. Obwohl es keine Info darüber gibt, wann Kingdom Hearts: Missing Link kommt, wird hier seit der Ankündigung sicher noch mehr Material auftauchen. Hoffentlich läuft alles gut, und Square Enix wird auch westliche Fans das Game testen lassen.