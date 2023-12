Square Enix kündigt Visions of Mana an, neues Action-RPG

Bei den Game Awards 2023 hat Square Enix Visions of Mana angekündigt. Seht hier den ersten Trailer zum Action-RPG!

Über Visions of Mana

Square Enix kündigte die erste brandneue Ausgabe des klassischen Mana (Seiken Densetsu)-Franchise seit fünfzehn Jahren an. Dabei zählt das aktuelle Secrets of Mana-Remake nicht: Es handelt sich hierbei um einen völlig neuen Titel der Serie. Worum geht’s? Visions of Mana verspricht eine würdige Rückkehr zu den Action-RPG-Wurzeln der Serie mit “halboffener” Welterkundung, Echtzeit-Kampf und natürlich diesen liebenswerten Kreaturen.

Laut Mana-Serienproduzent Masaru Oyamada: “Das Entwicklungsteam hat hart daran gearbeitet, dass Visions of Mana der Serie treu bleibt, die die Spieler kennen und lieben, und gleichzeitig Fans und Neuankömmlingen eine frische neue Erfahrung mit einer völlig neuen Geschichte, Charakteren und Gameplay-Mechanik bietet. Wir können es kaum erwarten, bald mehr Details über das Spiel mit Ihnen zu teilen.”