Square Enix: Kein Just Cause Mobile mehr geplant, wird ab sofort eingestampft

Square Enix hat Just Cause Mobile abgesagt. Eigentlich hätte das Game schon 2022 erscheinen sollen, aber die Welt braucht es wohl nicht.

Die Entwicklung des Spiels hat aufgehört, und die Early-Access-Version wird ab sofort aus den digitalen Geschäften abgezogen. “Mit großer Trauer kündigen wir das Ende der Entwicklung für Just Cause Mobile an”, sagte Anne-Lou Grosbois-Favreau, die globale Markenleiterin von Square Enix in der Just Cause-Franchise. „Ab sofort das Spiel nicht mehr in digitalen Geschäften erscheinen. Es ist nie einfach, eine Ankündigung dieser Art zu machen, insbesondere an unsere Fans, die auf die Veröffentlichung gewartet haben. Wir schätzen die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben, aufrichtig. Bitte beachten Sie, dass alle Blue Diamonds, die während des regionalen Early Access gekauft wurden, vollständig auf Ihr Google Play-Konto zurückerstattet wurden.“

Just Cause Mobile wurde bei The Game Awards 2020 enthüllt und wurde als Free-to-Play-Top-Down-Action-Shooter mit Einzelspieler- und Multiplayer-Modi vorgestellt. Ursprünglich für die Veröffentlichung im Jahr 2021 geplant, wurde zuletzt erwartet, dass das Spiel in diesem Jahr nach mehreren Verzögerungen eintreffen würde. Laut seiner Google Play-Liste, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch live ist, sollte es eine Story-Kampagne, einen 30-Personen-Wettbewerbs-Multiplayer und Vier-Spieler-Koop-Missionen anbieten. Aber irgendwie scheint das Spiel nicht den Anklang gefunden zu haben, den sich Square Enix erhofft hatte – oder gibt es andere Gründe? Nicht umsonst haben Free-to-Play-Spiele immer wieder Probleme mit der Monetarisierung, und das ist wohl das aktuellste Opfer. Schade!