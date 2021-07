Just Cause Mobile wird sich verspäten, kommt erst im Jahr 2022

Square Enix hat Just Cause Mobile um ein Stück weit nach hinten verschoben. Der Releasetermin wird erst 2022 sein – lest hier mehr!

Über Just Cause Mobile

Im vergangenen Dezember kündigte Square Enix während der Game Awards 2020 Just Cause Mobile an. Obwohl kein spezifisches Veröffentlichungsdatum für den Titel bekannt gegeben wurde, war es immer das Ziel, das Spiel 2021 sowohl auf iOS als auch auf Android zu veröffentlichen. Leider hat sich die COVID-19-Pandemie auf den Entwicklungsplan von Just Cause Mobile ausgewirkt, und diese Woche wurde das Spiel offiziell auf 2022 verschoben.

Das Spiel wird als Action-Shooter beschrieben, der im Just Cause-Universum stattfindet. Dennoch soll es seine eigene Story und Charaktere enthalten, die nicht direkt mit den Hauptspielen zusammenhängen. Es wird eine vollständige Story-Kampagne, einen 30-Spieler-Multiplayer und einen kooperativen Modus für bis zu 4 Spieler geben. Mehr Informationen über das Spiel werden in Zukunft geteilt, also müssen wir uns wohl bis 2022 gedulden, um mehr zu erfahren. Hier der explosive Trailer für euch: