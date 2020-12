The Game Awards 2020: Just Cause Mobile angekündigt

Square Enix kündigt im Rahmen der Game Awards 2020 Just Cause Mobile offiziell an. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Action-Shooter, der in der Spielwelt von Just Cause angesiedelt ist und exklusiv für mobile Plattformen entwickelt wird. Der Mobile-Ableger erweitert damit die Just Cause Reihe um einen rasanten Mobile-Titel, der euch Singleplayer- und Multiplayer-Modi auf euren Smartphones beschert. Im Spiel könnt ihr im Online-Multiplayer zusammen mit FreundInnen oder gegeneinander im PvP-Modus um Ausrüstung und Upgrades kämpfen, mit denen dann wiederum Gegner im Singleplayer bezwungen werden können. Zum Einstieg in die brandneue Singleplayer-Story-Kampagne kann man einen eignen Charakter erstellen und anpassen, mit dem man in höhere Ränge aufsteigt, Bündnisse mit beliebten Charakteren aus der Just Cause-Reihe schließt und sich der gegnerischen Organisation namens Darkwater entgegenstellt.