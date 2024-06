Sportfriends wird gratis: Vier Party-Spiele ab sofort für alle verfügbar

Mehr zu Sportfriends

Wenn es einen Grund gibt, in das Lager eurer Wahl zu gehen und den PlayStation Move-Controller auszugraben, dann ist es wohl Johann Sebastian Joust. Eigentlich gibt es einen zweiten guten Grund: Dieses Spiel und drei andere mit dem gleichen Spirit sind jetzt alle kostenlos auf Steam und somit für PlayStation, Windows, Mac und Linux verfügbar. Der Grund und das Timing sind bedauerlich, da Die Gute Fabrik, das dänische Entwicklerkollektiv hinter Sportsfriends, das 10 Jahre alte Spiel nicht mehr unterstützen oder aktualisieren kann. Aber die Gruppe tut das Richtige, macht das Spiel auf allen Plattformen, einschließlich Steam, kostenlos, überträgt das Eigentum am Spiel an Bennett Foddy (Getting Over It) und arbeitet daran, eine Version des JS Joust-Spiels für Linux zu öffnen, so dass es vielleicht geeignet ist, mit anderen Bewegungs-Controllern oder über ein anderes Schema zu funktionieren.

Sportsfriends beinhaltet vier Couch-Koop-Spiele und jedes ist ein kleines Meisterwerk. Sie bestechen durch clevere Designs und sind rasch „erklärt“ (wobei das niemals dem tatsächlichen Spielerlebnis nahe kommt).

Super Pole Riders

Dieses Game stammt von Bennett Foddy und lässt euch den linken PlayStation-Stick für die Füße und den rechten Stick für euer Schlagwerk verwenden. Das Ziel des Spiels? Ihr müsst versuchen, einen Ball durch einen Reifen zu schlagen, um Punkte zu erzielen oder einen Gegner von seiner Stange zu schlagen.

Baribariball

Dies ist ein gutes altes Smash Brothers-Erlebnis, mit 1 gegen 1- oder 2 gegen 2-Modi, aber mit mehr Old-School-Arcade-Dynamik und In-Air-Bewegung.

Hokra

Hier erwartet uns eine Art Fußballspiel mit Atari-ähnlichen Grafiken und ziemlich simpel wirkenden Steuerungen.

Johann Sebastian Joust

Das Hitspiel, in dem wir versuchen, unseren Move-Controller nicht zu sehr zu bewegen, während wir die Controller anderer Spieler sehr wohl runterschlagen oder zumindest anstoßen wollen. Der Clou daran? Ihr dürft euch nur so stark bewegen, wie es Bachs Brandenburgische Konzerte zulassen! Wie das aussieht, könnt ihr hier anschauen: