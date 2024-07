Splitgate 2 angekündigt: 1047 Games macht ernst

Das Entwicklerstudio 1047 Games macht ernst und kehrt mit Splitgate 2 zurück. 2021 wure das Halo– und Portal-inspirierte Spiel sehr gefeiert – ob es bei der Fortsetzung auch so sein wird?

Über Splitgate 2

2021 wurde Teil eins in der offenen Beta veröffentlicht, und 2022 schon wieder eingestellt. Sachen gibt’s. Wie das erste Spiel wird Splitgate 2 ein kostenloser 4v4-Shooter sein, der die Spieler*innen mit einer Portalpistole und traditionelleren Schusswaffen ausstattet. Das Ziel ist klar – die Waffen gibt es, um in Luftkämpfen zu kämpfen und um euch durch Portale zu verfolgen. Die Fortsetzung wird in Unreal Engine 5 gebaut und hat einen neuen Schwerpunkt auf Fraktionen. Wir können uns in die Sol Splitgate League als Mitglieder einer von drei Gruppen eintrage: die agilen Aeros, die zeitmanipulierenden Meridian oder die schießwütigen Sabrask. Laut einer Pressemitteilung “werden Fraktionen den Spielern die Möglichkeit geben, auf der Grundlage ihres bevorzugten Spielstils oder ihrer Wettbewerbsstrategien zu wählen und Fortschritte zu machen.”